Mensen die thuis willen sterven moeten voor hun laatste levensdagen soms tóch naar een hospice of ziekenhuis omdat er geen begeleiding is. „We hebben te maken met een zorginfarct. Patiënten krijgen niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben”, zei Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), maandag in het AD.