Nederland moet „alles op alles zetten” om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en nog in Afghanistan wonen te evacueren. Dat is de oproep van VluchtelingenWerk Nederland, in een petitie die 40.000 keer is ondertekend. VluchtelingenWerk biedt de petitie dinsdag aan aan de Tweede Kamer. Onder meer Amnesty International en de Afghaans-Nederlandse stichting KEIHAN ondersteunen het initiatief.