Beleggers wachten op ontwikkelingen Evergrande, AEX daalt licht

De Amsterdamse AEX-index ging maandag licht omlaag. De beurshandel bleef in de greep van de perikelen rond het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande. Volgens Chinese staatsmedia staat het financieel geplaagde bedrijf op het punt om iets meer dan de helft van zijn belang in zijn vastgoeddivisie te verkopen. Verder bleven de markten in de ban van de inflatie. Beleggers staan daarbij voor de vraag of de sterke prijsstijgingen een tijdelijk fenomeen zijn, of dat de centrale banken sneller de coronasteun moeten afbouwen om de inflatie te beteugelen.