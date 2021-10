De politie heeft ingegrepen bij een actie van Greenpeace bij Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij van Europa. Activisten van de milieuorganisatie hadden daar onder meer lijnen gespannen om de toegang tot de Tweede Petroleumhaven te blokkeren. „Daardoor was het scheepvaartverkeer gestremd. Dat is echt uit den boze, dus die lijn is weggehaald”, liet een woordvoerster van de politie weten.