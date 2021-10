Airbus verwacht meer A320’s te leveren ondanks voorraadproblemen

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus houdt vast aan zijn verhoogde productiedoelen voor de A320’s ondanks de problemen met de toelevering van onderdelen en materialen en een tekort aan vakkrachten. Volgens topman Guillaume Faury moet het mogelijk zijn de productie van het populaire toestel te verhogen naar 64 per maand in 2023. Nu nog worden er maandelijks veertig A320’s in elkaar gezet. Tegen 2025 moet de productie op 75 toestellen per maand liggen.