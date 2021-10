Het verenigd Koninkrijk lijkt eenzijdig het Noord-Ierse brexitprotocol aan de kant te schuiven. De Britse minister die gaat over de brexit heeft een alternatief plan ter vervanging van het protocol. Volgens Britse kranten zal de regering eind volgende maand een beslissing nemen. Dan wordt naar verluidt ook de keuze worden genomen of de brexitdeal over Noord-Ierland eenzijdig wordt opgeschort.