De beurshandel op het Damrak blijft maandag waarschijnlijk in de greep van de perikelen rond de inflatie en het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande. Op het gebied van de inflatie staan beleggers voor de vraag of de sterke prijsstijgingen een tijdelijk fenomeen zijn, of dat de centrale banken sneller de coronasteun moeten afbouwen om de inflatie te beteugelen.