In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, ging de aandelenbeurs maandag flink onderuit. Alle aandacht ging uit naar de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. De handel in het aandeel Evergrande werd stilgelegd en ook de handel in het onderdeel Evergrande Property Services werd onderbroken. Een directe aanleiding van de handelsonderbrekingen werd niet gegeven.