Greenpeace en ruim twintig andere milieuorganisaties roepen op tot een Europees verbod op reclame voor olie- en gasbedrijven. Ook zouden zulke bedrijven geen sponsorcontracten meer moeten mogen afsluiten, menen zij. De milieugroepen trekken een vergelijking met de beperkingen die de schadelijke tabaksreclame in het verleden al is opgelegd in Europa.