De Australische stad Melbourne heeft na zondag de twijfelachtige eer om de stad te zijn die wereldwijd het langst in lockdown heeft verkeerd vanwege corona. De inwoners van de stad zaten zondagavond, alle verschillende lockdownperiodes bij elkaar opgeteld, in totaal al 245 dagen gedwongen binnen, zo berekende de Australische omroep ABC. En zij blijven dat bovendien ook nog wel even.