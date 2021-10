Een 46-jarige agent uit Londen is aangeklaagd voor verkrachting, meldt de politie van de Britse hoofdstad zondagavond. Het nieuws komt slechts enkele dagen nadat een andere agent uit Londen werd veroordeeld voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van Sarah Everard. Die zaak leidde in het Verenigd Koninkrijk tot grote ophef over de veiligheid van vrouwen op straat.