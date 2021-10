De voormalige leider van Catalonië Carles Puigdemont is zondag op Sardinië gearriveerd, een dag voor een zitting over zijn uitlevering aan Spanje. Vrijdag had Puigdemont het Hof van Justitie van de Europese Unie nog om onschendbaarheid verzocht, opdat hij niet kan worden overgeleverd aan Spanje. Daardoor was het onzeker geworden of hij wel op Sardinië zou verschijnen.