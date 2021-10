Alle niet-staatsburgers die Nieuw-Zeeland willen bezoeken mogen het land binnenkort weer in onder voorwaarde dat ze volledig gevaccineerd zijn. De maatregel geldt per 1 november, heeft coronaminister Chris Hipkins zondag aangekondigd. „Vaccinatie is de meest effectieve maatregel tegen de overdracht van Covid-19 en het risico op ernstige ziekte of overlijden”, aldus Hipkins in een verklaring.