In honderden steden in de Verenigde Staten hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen strengere abortuswetten. In Washington verzamelden bijna 10.000 demonstranten zich op een plein in de buurt van het Witte Huis voordat ze naar het Amerikaanse Hooggerechtshof liepen. Het hof weigerde eerder een nieuwe abortuswet in Texas te blokkeren.