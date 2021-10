Het Sun-Mi Hong Quintet en Sanne Rambags zijn in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Edison Jazz 2021. Ook Nubya Garcia en Kurt Elling & Danilo Perez krijgen een Edison. Dat is zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 2-programma CoLive!. De Edisons worden ook wel de Nederlandse Grammy’s genoemd. Het zijn de oudste en een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland.