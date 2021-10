Zaoer Achoendov leende een Bijbel uit een dorpsbibliotheek in het Oekraïense Donetsk. Die Bijbel mocht hij houden toen de bibliotheek afbrandde. Na vijf jaar Bijbellezen begreep hij dat hij als zondaar behoud nodig had. God schonk hem die. Nu dient hij als evangelist in Siberië.