Ruim 1300 mensen hebben meegedaan aan de NVM Open Huizen Dag. Door corona was er gekozen voor een nieuwe opzet. In plaats van het bezoeken van te koop staande huizen en een rondleiding door de verkopers, konden mensen dit jaar vragen stellen aan makelaars. Dan kon online, op kantoor of een makelaar van de vereniging kwam bij de mensen thuis.