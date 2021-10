Het Britse leger start maandag met de bevoorrading van tankstations in het hele land. Dat heeft de Britse overheid besloten in de hoop een einde te maken aan het aanhoudende brandstoftekort bij pompstations. Dat ontstond door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Bijna tweehonderd legermedewerkers, onder wie honderd chauffeurs, worden ingezet om brandstof te distribueren, aldus de overheid in een verklaring.