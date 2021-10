„Een blamage”. Dat vindt PvdA-leider Lilianne Ploumen van het voornemen van de oude coalitiepartijen om ruim zes maanden na de verkiezingen te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Volgens Ploumen is voortzetting van de oude coalitie slecht nieuws voor onder anderen de slachtoffers van de Toeslagenaffaire, Groningers met aardbevingsschade en „de tolken die zijn achtergelaten in Afghanistan”.