Europese missie naar Mercurius bereikt planeet voor het eerst

De Europese ruimtemissie naar Mercurius, BepiColombo, is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst langs Mercurius gevlogen, meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De sonde vloog minder dan 200 kilometer boven de oppervlakte van de planeet, maakte foto’s en deed metingen. Daarna ging hij weer verder. In juni 2022 maakt BepiColombo een tweede van zes vluchten langs Mercurius. Enkele uren na de vlucht publiceerde de ESA een foto die de sonde had gemaakt van de planeet.