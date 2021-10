De familie van de in Kenia vermoorde Nederlandse zakenman Tob Cohen wil dat het hoofd van het Openbaar Ministerie van het land vertrekt. OM-topman Noordin Haji weigert volgens de advocaat van de familie een Keniaanse rechter aan te klagen, die mogelijk betrokken is geweest bij de moord. De rechter zou een affaire hebben gehad met de vrouw van Cohen, die de hoofdverdachte is in de moordzaak.