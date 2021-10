Oud-president Micheil Saakasjvili is opgepakt in Georgië kort nadat hij zei te zijn teruggekeerd uit ballingschap. Premier Irakli Garibasjvili zegt dat Saakasjvili direct naar de gevangenis is gebracht, waar hij nog een straf moet uitzitten. De voormalige president zegt dat hij was teruggekeerd omdat er zaterdag lokale verkiezingen worden gehouden.