Pensioenfondsen staan er beter voor dankzij oplopende rente

De Nederlandse pensioenfondsen staan er de laatste tijd steeds beter voor, dankzij de oplopende rente. Pensioenverhogingen kunnen voor veel Nederlanders daardoor dichterbij komen. Gemiddeld is de financiële positie van de fondsen nu al zodanig aangesterkt dat ze op het niveau zitten dat gedeeltelijke indexatie van de pensioenen mogelijk maakt. Of zo’n verhoging er echt in zit, blijft wel afwachten en is afhankelijk van de specifieke situatie van elk fonds.