Woonadressen ondernemers per januari niet meer altijd openbaar

De woonadressen van ondernemers en bestuurders zijn vanaf januari niet langer voor iedereen in te zien. De Kamer van Koophandel gaat alle gegevens in het Handelsregister die bij het woonadres horen dan alleen nog openstellen voor bijvoorbeeld advocaten en deurwaarders, heeft het demissionaire kabinet besloten. Het vestigingsadres blijft nog wel openbaar. Voor veel zelfstandige ondernemers is dat dezelfde plek als waar zij wonen.