Willem Holleeder bracht het vrijdag in de extra beveiligde rechtszaal van de rechtbank op Schiphol niet meer op vragen te formuleren voor zijn zus Astrid. „Het heeft geen zin”, aldus Holleeder (63), „want ze liegt toch weer.” Het was Holleeders laatste kans zijn zus te bevragen in het proces in hoger beroep, dat zich in de laatste fase bevindt.