Duizenden Afghanen die vanwege gevechten hun huizen in het noorden van het land ontvluchtten en terechtkwamen in een tijdelijk opvangkamp in de hoofdstad Kabul, keren terug naar hun woonplaats. Nadat de Taliban eerder dit jaar een groot offensief begonnen en uiteindelijk het hele land veroverden, namen veel inwoners de wijk naar grote steden, waaronder Kabul.