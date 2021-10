Kinderboekenweek: Dromen in een boek

Kinderen warm laten lopen om in een boek te duiken, dat is het belangrijkste doel van de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit keer staat de leesbevorderingscampagne in het teken van beroepen. „Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt”, aldus organisator CPNB. Wie tussen 6 en 17 oktober een kinderboek koopt krijgt het Kinderboekenweekgeschenk ”Tiril” cadeau. Voor jongere kinderen is er het prentenboek ”Dromer”, te koop voor een zachte prijs. Het christelijke boekenvak sluit net als vorig jaar aan bij de campagne, maar komt zelf ook nog met drie actieboeken, gemaakt door Henriët Koornberg, Bram Kasse en Leontine Gaasenbeek. In veel bibliotheken en boekhandels zijn de komende tijd activiteiten rond het thema van de Kinderboekenweek.