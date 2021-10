Wereldwijd is de vraag naar steenkolen zo hard toegenomen dat een Duitse energiemaatschappij een kolencentrale tijdelijk moet sluiten. Energiemaatschappij Steag kampt met een tekort aan kolen bij zijn centrale in Bergkamen in Noordrijn-Westfalen. Daarom zat er niets anders op dan de productie te stoppen, laat het bedrijf weten.