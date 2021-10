Grapperhaus: Kamer bij vergissing verkeerd ingelicht over notaris

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus had verkeerd onthouden wanneer hij voor het eerst hoorde dat de toenmalige bestuursvoorzitter van de landsadvocaat verwikkeld was in een fraudeonderzoek. Hij meldde in maart aan de Tweede Kamer dat hij half september vorig jaar voor het eerst de naam hoorde, maar het was eigenlijk al drie weken eerder. De minister heeft zich vergist, schrijft hij in een brief aan het parlement.