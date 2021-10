Een 70-jarige man die in juni door zijn zoons dood werd gevonden in zijn huis in het Brabantse Lieshout, was al bijna zes weken eerder door geweld om het leven gekomen. Hij blijkt met een hamer op zijn hoofd te zijn geslagen en is daarna gewurgd. De vermoedelijke daders zijn er met geld, aandelen en de auto van het slachtoffer vandoor gegaan.