Alkmaars museum wil donaties voor aankoop werk Emanuel de Witte

Stedelijk Museum Alkmaar wil een werk van schilder Emanuel de Witte aankopen en roept Alkmaarders op geld te doneren. Volgens het museum heeft zich een „unieke kans” voorgedaan dankzij een particuliere verzamelaar die een topstuk van De Witte te koop heeft aangeboden, een monumentaal interieur van een katholieke kerk. Stedelijk Museum Alkmaar heeft nog geen enkel werk in bezit van de schilder, die geboren en getogen is in Alkmaar.