De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,4 procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 2008. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend op basis van een voorlopige raming. In augustus bedroeg de inflatie nog 3 procent. Met name de hoge energieprijzen jagen de inflatie aan, waardoor de koopkracht van consumenten wordt ondermijnd.