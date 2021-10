Advocaat vindt stoep bij Waku Waku ‘ideaal’ voor demonstratie

De demonstraties tot nu toe bij het Utrechtse restaurant Waku Waku hebben niet geleid tot wanordelijkheden of overlast voor het verkeer. Dat betoogde de advocaat van demonstrant Mordechai Krispijn. Die is het niet eens met een bepaling die burgemeester Sharon Dijksma heeft opgelegd dat er niet meer voor de deur op het Vredenburg mag worden gedemonstreerd. Dijksma vindt dat de betogingen moeten verkassen naar het Jaarbeursplein. Krispijn vraagt aan de rechter in kort geding om deze aanwijzing op te schorten.