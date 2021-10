Britten mogen best doorvragen als ze op straat staande worden gehouden door een agent in burger. Dat zei de hoge politiefunctionaris na de geruchtmakende moord op Sarah Everard, die was ontvoerd, seksueel misbruikt en later gedood door een politieman. Die gebruikte zijn politiepas en handboeien om zijn slachtoffer ’s avonds in een auto te krijgen.