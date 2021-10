De groei van de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in september verder afgezwakt, na de recordgroei eerder dit jaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) spelen de lange levertijden en tekorten aan materialen en personeel een rol bij die groeivertraging. Ook zorgen de hoge gasprijzen ervoor dat sommige bedrijven in met name de chemiesector de productie hebben moeten verlagen.