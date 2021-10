Hele maand weer in teken van geschiedenis

Deze maand zijn in het hele land allerlei activiteiten in het kader van de zogenoemde Maand van de Geschiedenis. Deze wordt georganiseerd door het Nederlands Openluchtmuseum met organisaties en instellingen die zich inzetten voor geschiedenis en cultuur. Het zijn bijvoorbeeld musea, omroepen, boekwinkels, bibliotheken en een uitgeverij. Dit jaar is de achttiende editie. Op de website legt de organisatie uit waarom deze ‘Maand’ van belang is: „Wij geloven dat kennis van het verleden bijdraagt aan begrip van het heden en daaraan context geeft.”