Alle fracties in de Tweede Kamer spraken donderdag hun afschuw uit over de wijze waarop de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in 2016 enkele leerlingen dwong om uit te komen voor hun geaardheid. De Inspectie van het Onderwijs deed daar een onderzoek naar en de Tweede Kamer debatteerde daar op verzoek van D66 over.