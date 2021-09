Burgemeester Roel Wever van de gemeente Heerlen neemt extra veiligheidsmaatregelen in stadsdeel Hoensbroek nadat daar in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsvond. Ook werd met een wapen geschoten op een woning. Door de explosie en schietpartij liep de woning flinke schade op. Wever besloot na overleg met politie en justitie om camera’s te plaatsen in de buurt. De politie houdt er verscherpt toezicht.