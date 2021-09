„Zonder vertrouwen vraagt niemand om hulp en heeft het verlenen van (professionele) hulp geen duurzaam resultaat. Vertrouwen is een grondmotief in samenleven, het sociaal domein en dus ook in het sociaal werk.” Afgelopen vrijdag werd collega Wim Dekker als lector informele netwerken en laatmoderniteit geïnstalleerd aan de Christelijke Hogeschool te Ede.