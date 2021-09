Limburgs FVD-lid om QR-code geweigerd bij vergadering

Forum voor Democratie in de Limburgse Staten is woedend over het weigeren van Statenleden bij een overleg van een vertrouwenscommissie. Fractievoorzitter Ruby Driessen van FVD in de Limburgse Staten mocht afgelopen week niet deelnemen aan overleg van de vertrouwenscommissie die zich buigt over de benoeming van een nieuwe gouverneur. De horecagelegenheid waar de vergadering plaatsvond, weigerde hem de toegang omdat hij geen QR-code in de CoronaCheck-app kon laten zien. „De medische apartheid dringt door tot de politiek”, twitterde FVD Limburg donderdag. „Wij laten het hier niet bij zitten.”