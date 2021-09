Een 29-jarige man uit Amsterdam is vorige week opgepakt, omdat hij nepadvertenties met bekende Nederlanders op internet zou hebben geplaatst. Die verzonnen reclames met bijvoorbeeld Ali B, Jort Kelder of Geert Wilders werden gebruikt om nietsvermoedende mensen te overtuigen geld in te leggen. Dat geld werd vervolgens weggesluisd en de slachtoffers raakten hun geld kwijt.