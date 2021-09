Welke tijden bedoelen we, als we zeggen: „Dat waren nog eens tijden”? Toen er nog strenge winters waren? Neem de winter van 1794/1795. Het was ouderwets koud. Het Franse revolutieleger en de patriottische hulptroepen werden er blij door verrast. De befaamde waterlinie leek een obstakel – totdat de vorst inviel. Op de bevroren Waal raakten ze slaags met de troepen van de stadhouder, die zich terugtrokken achter de Lek.