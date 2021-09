Het Leidens Ontzet wordt komende maandag gevierd en herdacht in Leiden. Het gaat er dit jaar weer redelijk uitzien zoals vanouds. Ook komend weekeinde zijn er activiteiten in de stad. De gemeente geeft aan dat rekening wordt gehouden met mogelijke drukte en waar nodig wordt ingegrepen. Vorig jaar konden veel onderdelen van de traditie niet of alleen digitaal doorgaan vanwege het coronavirus.