De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten onder meer iets beter dan verwachte groeicijfers van de Amerikaanse economie. De cijfers over nieuwe werkloosheidsuitkeringen vielen tegen. Verder is nog altijd niet duidelijk of het Amerikaanse schuldenplafond wordt verhoogd. De onderhandelingen daarover zijn nog gaande.