Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert enthousiast op de inzet van polsbandjes in de horeca na het tonen van een geldige QR-code. Door de bandjes hoeven horecaondernemers niet elke bezoeker op een QR-code te controleren. Deze controle is sinds afgelopen weekend verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar in onder meer de horeca.