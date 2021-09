In hoger beroep eis bijna 20 jaar cel en tbs voor vrouwenmoorden

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep bijna twintig jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Sjonny W. Volgens de aanklaagsters staat vast dat de 48-jarige Amsterdammer verantwoordelijk is voor de gewelddadige dood van Monique Roossien (26) in 2003 en van Mirela Mos (30) eind 2004. Ook heeft hij volgens hen de hand gehad in de verdwijning en dood van de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30).