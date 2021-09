Dé hobbykamer van Nederland bevindt zich in de toren van de Grote Kerk in Dordrecht. Dat vinden Paul en Harm-Jan de Kok. Samen bouwden ze er hun tweede wisselluidersgelui, tien klokken groot. Op 1 oktober klinken de klokken voor het eerst samen. Daarna is het wachten op de Engelsen.