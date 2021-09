Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, steunt het besluit van de Tweede Kamerfractie om toch te gaan onderhandelen over voortzetting van de huidige coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie. Maar er zijn wel zorgen over de „conservatieve wolk” waar de partij weer mee in zee dreigt te gaan, zegt voorzitter Joris Hetterscheid.