Vakbonden reageren opgelucht dat er vooruitgang wordt geboekt in de formatie van een nieuwe regering. D66-leider Sigrid Kaag kondigde woensdag aan toch te willen praten over de voortzetting van de huidige coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie. De vorming van een nieuw kabinet is hard nodig, want er zijn volgens CNV en FNV veel grote thema’s die moeten worden opgepakt.