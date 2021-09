EU-hof: werkloze kan na ziekteverlof WW claimen in ander EU-land

Een werkloze die eerder een uitkering kreeg wegens ziekte in een EU-land heeft na verhuizing naar een ander EU-land recht op een WW-uitkering, oordeelt het Europees Hof van Justitie naar aanleiding van een zaak in Nederland. Het UWV heeft ten onrechte geweigerd een man een werkloosheidsuitkering te betalen na een periode van werkonderbreking in Duitsland, waar hij woonde en werkte en ‘Krankengeld’ kreeg voor hij naar Nederland verhuisde.